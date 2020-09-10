وأنفق الزوجان نحو 100 ألف دولار من أجل الإعلان عن جنس مولودهما القادم على واجهة برج خليفة فى دبى لثلاث دقائق.
ويعد هذا الحفل هو الأكبر والأول من نوعه للإعلان عن جنس مولود فى العالم، وهو ما حصد ملايين المشاهدات فور نشر الفيديو.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فيديوجراف .. القصة الكاملة لإضاءة برج خليفة احتفالًا بنوع جنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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