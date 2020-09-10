فيديوجراف .. القصة الكاملة لإضاءة برج خليفة احتفالًا بنوع جنين

وأنفق الزوجان نحو 100 ألف دولار من أجل الإعلان عن جنس مولودهما القادم على واجهة برج خليفة فى دبى لثلاث دقائق.

ويعد هذا الحفل هو الأكبر والأول من نوعه للإعلان عن جنس مولود فى العالم، وهو ما حصد ملايين المشاهدات فور نشر الفيديو.