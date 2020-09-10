علامات ارتفاع نسبة الأملاح بالجسم .. منها العطش والصداع

فبالرغم من الفوائد التى يقدمها الصوديوم للصحة العامة والتى منها ضبط ضغط الدم والحفاظ على توازن السوائل بالجسم إلا أن استهلاك الملح بكميات كبيرة يؤدى إلى الإصابة ببعض الأمراض.

وهناك بعض الأعراض التى تظهر ارتفاع الأملاح بالجسم، وفقا لموقع "NDTV"، منها:

-كثرة التبول:

يعتبر التبول إحدى العمليات الحيوية بالجسم، إذا تساعده على التخلص من النفايات والسوائل الزائدة.

ومع ارتفاع نسبة الصوديوم بالدم، تزداد الحاجة إلى التبول أكثر من المعدل الطبيعى لإعادة توازن الأملاح بالجسم مرة أخرى، ناتجا عنها الشعور بالحرقان عند التبول والإصابة باضطرابات النوم.

-العطش المستمر:

Advertisements

كثرة التبول الناتج عن ارتفاع الصوديوم بالدم، يُفقد الجسم كميات كبيرة من السوائل المخزنة بداخله مسببا الشعور الدائم بالعطش، ومع الإفراط فى شرب الماء، تزداد فرص الإصابة بالتسمم المائى.

-انتفاخ الجسم:

يؤدى الإفراط فى الأطعمة المالحة إلى الإصابة بتورم الوجه وانتفاخ الأطراف وضيق التنفس والسعال.

-الصداع:

يعانى عشاق الملح من الصداع المتكرر بسبب الجفاف الناتج عن ارتفاع نسبة الصوديوم بالدم، والذى يمكن علاجه بشرب كميات وفيرة من السوائل.