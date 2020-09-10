8 أعراض تنذر بإصابتك الوشيكة بـ الأزمة القلبية

وأوضح جمال شعبان وجود 8 إشارات يرسلها الجسم قبل الإصابة بالأزمة القلبية، منها:

- الإرهاق غير المعتاد:

يعتبر أحد الأعراض الرئيسية التى تشير إلى حدوث أزمة قلبية.

فأحيانا يشعر الفرد بالإرهاق عقب أداء مهام بسيطة مثل ترتيب السرير أو الاستحمام وغيرها، ويزيد مع نهاية اليوم.

-آلام البطن:

يظهر أحيانا فى صورة غثيان المعدة سواء كانت فارغة أو ممتلئة، والشعور بالتخمة، والمعدة المتقلبة، والعديد من الأعراض الأكثر شيوعا.

وعادة ما تكون الآلام قبل الإصابة بالأزمة القلبية متقطعة ولفترات قصيرة.

-الأرق:

إذ يشير إلى خطر متزايد للإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية، وتتمثل أعراضه فى ارتفاع مستوى القلق وشرود الذهن، وتشمل صعوبة فى بدء النوم، وصعوبة بالاستمرار فى النوم، والاستيقاظ بالصباح الباكر.

-النهجان وصعوبة التنفس:

هو شعور بعدم القدرة على أخذ نفس عميق، ويحدث غالبا بين الرجال والنساء على حد سواء، ويمتد فترة قد تصل إلى 6 أشهر قبل الإصابة بأزمة قلبية، وهى عادة علامة تحذيرية على حالة طبية طارئة.

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-تساقط الشعر:

يعد مؤشرا ظاهريا آخر على خطر الإصابة بأزمة قلبية، ويكون غالبا أكثر تأثيرا فى الرجال فوق 50 عاما، لكن بعض النساء قد يكن أيضا عرضة للخطر.

-عدم انتظام ضربات القلب:

يعانى المصاب من الشعور بالخفقان وعدم انتظام ضربات القلب، ويصاحبهم الهلع والقلق وخصوصا بين النساء.

-العرق:

الإفراط فى العرق يعد علامة تحذير مبكرة لإمكانية حدوث أزمة قلبية، وقد يحدث فى أى وقت من اليوم وخصوصا فترة المساء، ويظهر أكثر مع النساء.

وله أعراض مشابهة للأنفلونزا، وتهيج فى الجلد، أو عرق يحدث بغض النظر عن درجة حرارة الهواء أو المجهود البدنى.

-آلام الصدر:

يصاب الرجال والنساء بآلام فى الصدر، تختلف شدتها وأشكالها، ولكن لا يصيب سوى 30% من النساء كما يمكن ن يمتد ألم الصدر إلى شعور مزعج فى إحدى الذراعين أو كلتيهما، (فى الغالب اليسرى) أو الفك السفلى، أو الرقبة، أو الكتفين أو المعدة.

وأشار شعبان إلى أن السمنة من أهم مسببات الإصابة بالأزمة القلبية، بالإضافة إلى عدم ممارسة التمارين الرياضية والتدخين.

ومن بين العلامات الصغرى التى تظهر احتمالية الإصابة بالأزمة القلبية: تجعد شحمة الأذن التى تقع قطريا من قناة الأذن، وجود بقع صفراء فى الزوايا الداخلية للجفون، وألم خفيف فى عضلات المشى.