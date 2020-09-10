أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، على عدم تغيير موقفها من استخدام الكمامات الواقية لمنع انتشار فيروس"كوفيد-19" وتوصى بارتدائها فى الأماكن التى يستحيل فيها الحفاظ على التباعد الاجتماعى.





وأشار المكتب الإعلامى للمنظمة فى تصريحاته لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، إلى أن: "سياستنا على صعيد الكمامات لم تتغير". وشددت المنظمة على الالتزام بالمبادئ التوجيهية التى تم إصدارها مؤخرًا بشأن ارتداء الكمامة الواقية من قبل الأطفال، موضحة أن دور الأطفال فى انتشار الفيروس لم يتم دراسته بالكامل بعد، ولا يوجد دليل واضح على أن الكمامة تساعد فى انتشار المرض بين الأطفال، على الرغم من أن بعض الدراسات قد أشارت إلى فعالية ارتداء الأطفال الكمامة أثناء الإصابة بالأنفلونزا. وأضافت منظمة الصحة العالمية، بأن اتخاذ القرار بشأن حاجة الأطفال إلى ارتداء الكمامة هو بيد الدول نفسها، مشددة على ضرورة المراقبة بوضوح حتى لا يتسبب هذا القرار فى أى ضرر أو إزعاج للطفل أو الإضرار بالعملية التعليمية أو التواصل بين الأطفال.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الصحة العالمية : موقف المنظمة من ضرورة ارتداء الكمامة لم يتغير بعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.