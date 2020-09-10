إعفاء مدى الحياة .. رسالة من هانى الناظر لـ سيدة القطار

أعلن الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك" عن تضامنه مع سيدة القطار ، التى تدخلت ودفعت ثمن تذكرة مجند قطار المنصورة القاهرة.





وأشار الناظر عبر "فيسبوك" إلى رغبته فى تواصله معها، قائلا: "أدعو كل من يعرف سيدة القطار العظيمة التى قامت بإكرام الشاب المجند أن يتواصل معها ومعى". ويريد الناظر إبلاغها عن تضامنه معها من خلال إعفائها هى وأسرتها من قيمة الكشف الطبى والعلاج فى عيادته الخاصة. واختتم كلامه لسيدة القطار قائلا: "إذا احتاجونى فى أى وقت طالما أننى على قيد الحياة".

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