من أجود الأنواع .. عرض ماسة للبيع فى مزاد علنى دون سعر

ولم تعلن "سوذبيز" تقديرات رسمية بشأن قيمة هذه الماسة ذات عيار 102.39 قيراط تحديدًا، وهى من النوع الأجود لناحية النقاوة والشفافية، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وأوضح مسؤول قسم المجوهرات لدى "سوذبيز" فى نيويورك كويج برونينج: "تاريخيًا، كانت الماسات من هذا العيار والحجم تباع بسعر يتراوح بين 11 مليون دولار و33 مليونًا تقريبًا، لذا فإننا نرى أن السعر المتوقع سيكون ضمن هذا النطاق".

وفى نوفمبر 2017، بيعت أضخم ماسة تطرح فى مزاد، بعيار 163.41 قيراطًا، فى جنيف فى مقابل 33.8 مليون دولار بما يشمل المصاريف والعمولة، فى رقم قياسى عالمى لهذه الفئة.

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وقررت "سوذبيز" فى مزادها المقبل، عدم تحديد سعر أدنى للمزايدات أو سعر احتياطى، وهو ثمن يحدده البائع مسبقًا كحد أدنى مقبول لديه للبيع.

كذلك لم تأخذ الدار أى ضمانات، وهو ما تفعله أحيانًا الجهات البارزة العاملة فى مجال المزادات لضمان سعر أدنى للبيع.

ويتمكن المزايدون من المشاركة فى المزاد اعتبارًا من 15 سبتمبر، مع سعر انطلاق محدد بدولار محلى واحد من عملة هونج كونج (13 سنتًا من الدولار الأمريكى).