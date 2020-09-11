4 طرق لتقصير مدة الدورة الشهرية

ورصد تقرير نشره موقع "ذا صن" البريطانى، اليوم الجمعة، مجموعة من الخطوات، يمكن من خلالها تقليل مدة الدورة الشهرية كما يلى:

ـ ممارسة الرياضة وتناول الطعام بشكل جيد.. حيث إن اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن، يساعد فى تقليل فترة الحيض، على أن يضم فواكه كثيرة، وخضروات.

ـ الإكثار من تناول فيتامين "سى".. وذلك من شأنه تكسير بطانة الرحم بسرعة أكبر، وهو ما يؤدى إلى تقصير الدورة الشهرية.

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ـ كما أن تناول شاى التوت الأحمر، يساعد فى تخفيف نزيف الحيض الغزير مع تحسين جودة البويضات أيضاً.

ويحتوى شاى التوت الأحمر على الـ "فراجرين"، وهى مادة تساعد فى تماسك وتقوية العضلات فى منطقة الحوض مما يؤدى لتقليل التقلصات أثناء الدورة الشهرية.

ـ تجنب "التامبون".. ذلك أن السدادات القطنية يمكن أن تمنع تدفق الطمث، وهو ما يطيل فترة الدورة الشهرية.