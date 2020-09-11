فيديوجراف .. 10 قواعد ذهبية للوقاية من فيروس كورونا داخل المدارس

وتضمنت نصائح وزارة الصحة، غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، وعدم لمس سلالم المدرسة إلا للضرورة، واستخدام الأدوات المدرسية الخاصة وعدم لمس أدوات الآخرين، والالتزام بالتباعد الاجتماعى، وعدم المصافحة أو العناق، الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وتناول أطعمة صحية والحصول على قسط وفير من النوم، وممارسة الرياضة الخفيفة بالمنزل، والتباعد الجسدى أثناء الطابور الصباحى، والتهوية الجيدة للفصول. يأتى ذلك فى إطار الخدمات والنصائح التى توجهها وزارة الصحة باستمرار عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، للوقاية من كورونا.

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