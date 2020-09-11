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وتضمنت النصائح قياس درجة الحرارة للنزلاء قبل دخول الفندق فى كل مرة، وتعقيم أمتعة النزلاء قبل الدخول، ووضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف فى الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة.
يأتى ذلك فى إطار الخدمات والنصائح التى تحرص على تقديمها وزارة الصحة بشكل مستمر للوقاية من كورونا.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إنفوجراف .. طرق الوقاية من فيروس كورونا عند استقبال النزلاء بالفنادق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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