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إنفوجراف .. طرق الوقاية من فيروس كورونا عند استقبال النزلاء بالفنادق

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فهمى غالى 2020-09-11 18:59 0 تبليغ

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 نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، إنفوجراف يتضمن طرق الوقاية من فيروس عند استقبال النزلاء بالفنادق.

وتضمنت النصائح قياس درجة الحرارة للنزلاء قبل دخول الفندق فى كل مرة، وتعقيم أمتعة النزلاء قبل الدخول، ووضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف فى الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة.

يأتى ذلك فى إطار الخدمات والنصائح التى تحرص على تقديمها وزارة الصحة بشكل مستمر للوقاية من كورونا.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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