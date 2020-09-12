صور.. ملكة إسبانيا أثناء توصيل ابنتيها إلى المدرسة

وبدت الملكة أنيقة فى بلوزة بيضاء، وارتدت الملكة الإسبانية، البالغة من العمر 47 عاما، قناع وجه للوقاية من كورونا بينما كانت تقود سيارتها بنفسها لتوصيل ابنتيها ليونور (14 عاما) وصوفيا (13 عاما) إلى مدرسة سانتا ماريا دى لوس روزاليس فى العاصمة مدريد.

وكانت الدراسة تم استئنافها فى وقت سابق من هذا الأسبوع فى إسبانيا، وتولى الأب، الملك فيليبى ملك إسبانيا، توصيل الفتاتين إلى المدرسة، أما اليوم فكان دور الأم الفخورة ليتيزيا، التى بدت فى حالة معنوية جيدة، لأنها انضمت إلى الآباء الآخرين فى سياراتهم، وهم يقومون بتوصيل أبنائهم إلى المدرسة.

ولوحت للكاميرات وريثة العرش ليونور وشقيقتها الصغرى صوفيا، وكلاهما ترتديان أقنعة الوجه، وهما تصعدان الدرجات إلى المدرسة قبل فحص درجة حرارتهما من قبل أحد الموظفين .