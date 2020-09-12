صور .. بناطيل جينز أبرز صيحات موضة 2020 ـ 2021

تسعى الفتيات دائمًا للظهور بإطلالة أنيقة ومميزة، تتناسب مع صياحات الموضة، خصوصًا فى المناسبات العامة أو العائلية، ويعد البنطال الجينز أحد أبرز صيحات الموضة لخريف 2020 ـ 2021.





ويتصدر البنطلون القصير، موضة هذا العام، بمختلف أشكاله، سواء القصير الضيق أو الواسع أو حتى متوسط الاتساع، لذا يجب أن يكون فى مقدمة اهتماماتك عند شراء الملابس.

ويعتبر البنطلون الجينز الباجى Baggy أيضا، من أحدث صيحات موضة 2020 ـ 2021، حيث يتميز بأشكاله المختلفة، التى تتماشى مع جميع المناسبات، كما أنه مريح، ويساعد على الحركة بشكل أسرع.

ومن أبرز صيحات خريف هذا العام، البنطلون الجينز الذى يتميز بكسرات أمامية، تمنح فى النهاية إطلالة قوية، ومختلفة، ويمكن أن تكون هذه الكسرات فقط عند الجيب أو ممتدة بطول البنطلون.

وانتشر مؤخرًا البنطلون الجينز الـ Slouchy، ويأتى بأكثر من لون سواء الجينز الأبيض أو الأسود وغيرها، أو الجينز العادى سواء الفاتح أو الغامق.