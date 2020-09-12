وقال مدير الوكالة الأمريكية "جيم بريدنشتاين" خلال تغريدة عبر "تويتر": "لقد حان الوقت لوضع أساسيات تنظيمية من أجل استخراج موارد الفضاء والاتجار فيها".
وتسعى وكالة "ناسا" للحصول على مقترحات من الشركات حول كيفية ومكان جمع الصخور من سطح القمر.
وبموجب شروط العقد، تعتزم الوكالة جمع ما بين 50 إلى 500 جرام من تربة القمر بحلول عام 2024.
وذكرت الوكالة أن المواد التى سيتم جمعها ستصبح بعد ذلك تابعة لملكيتها فقط.
ومن المقرر طرح المناقصات بحلول يوم الثانى من أكتوبر الجارى، لكن الوكالة لم تكشف عن المبلغ الذى من المتوقع أن تستحقه عقود جمع الصخور.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ناسا تعتزم دفع أموال للشركات لجمع صخور القمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.