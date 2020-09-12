ناسا تعتزم دفع أموال للشركات لجمع صخور القمر

وقال مدير الوكالة الأمريكية "جيم بريدنشتاين" خلال تغريدة عبر "تويتر": "لقد حان الوقت لوضع أساسيات تنظيمية من أجل استخراج موارد الفضاء والاتجار فيها".

وتسعى وكالة "ناسا" للحصول على مقترحات من الشركات حول كيفية ومكان جمع الصخور من سطح القمر.

وبموجب شروط العقد، تعتزم الوكالة جمع ما بين 50 إلى 500 جرام من تربة القمر بحلول عام 2024.

وذكرت الوكالة أن المواد التى سيتم جمعها ستصبح بعد ذلك تابعة لملكيتها فقط.

ومن المقرر طرح المناقصات بحلول يوم الثانى من أكتوبر الجارى، لكن الوكالة لم تكشف عن المبلغ الذى من المتوقع أن تستحقه عقود جمع الصخور.