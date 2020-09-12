صور .. فساتين كلوش شيفون لإطلالة مميزة فى 2020

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وترصد الصور القادمة أجمل موديلات فساتين كلوش شيفون 2020 من توقيع أشهر المصممين العرب.
وتنوعت ألوان الفساتين الكلوش، لتناسب أجواء الصيف، حيث أنها مفعمة بالحيوية، مثل اللون الأحمر، والأصفر، والأزرق، وغيرها.
وتضفى التطريزات البراقة، فى فساتين الكلوش، وخصوصًا على منطقة الصدر، سحرًا على إطلالة الفتاة، لذا ينصح الخبراء بها.
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