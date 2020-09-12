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صور .. فساتين كلوش شيفون لإطلالة مميزة فى 2020

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أحمد حمدى 2020-09-12 08:46 0 تبليغ

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وترصد الصور القادمة أجمل موديلات فساتين كلوش شيفون 2020 من توقيع أشهر المصممين العرب.

وتنوعت ألوان الفساتين الكلوش، لتناسب أجواء الصيف، حيث أنها مفعمة بالحيوية، مثل اللون الأحمر، والأصفر، والأزرق، وغيرها.

فساتين كلوش شيفون
فساتين كلوش شيفون

وتضفى التطريزات البراقة، فى فساتين الكلوش، وخصوصًا على منطقة الصدر، سحرًا على إطلالة الفتاة، لذا ينصح الخبراء بها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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