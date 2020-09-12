دراسة : اضطراب النوم OSA يزيد مخاطر كسور العمود الفقرى لدى السيدات

ويعد انقطاع التنفس الانسدادى أثثاء النوم (OSA) أحد اضطرابات النوم الخطيرة والتى ينقطع فيها التنفس بشكل متكرر أثناء النوم، وتشمل عوامل الخطر كلا من عامل التقدم فى العمر، والبدانة، كما يعتبر أكثر شيوعا لدى الرجال، حيث تشمل أعراضه، الشخير بصوت عال، والشعور بالتعب حتى فى حال الحصول على قسط واف من النوم على مدار ليلة كاملة.

وتشير الدلائل الناشئة إلى أن انقطاع النفس الانسدادى النومى قد يؤثر سلبا على صحة العظام.

ولم تحقق أى دراسة مستقبلية حتى الآن فى الارتباط بين انقطاع النفس الانسدادى النومى ومخاطر الكسر لدى النساء.

ومن جانبهم، قال الباحثون فى مستشفى النساء فى "بريجهام" فى الولايات المتحدة: "أجرينا دراسة استباقية لفحص العلاقة بين انقطاع النفس الانسدادى النومى وخطر حدوث كسر فى العمود الفقرى (VF) وكسر الورك (HF) فى دراسة صحة الممرضات "بالنسبة للنتائج المنشورة فى مجلة " Bone and Mineral Research "، قام الباحثون بفحص البيانات المتعلقة بـ 55,264 امرأة ليس لديهم تاريخ سابق لكسور العظام.

ووفقا للباحثين، تم الإبلاغ عن انقطاع التنفس الانسدادى أثثاء النوم (OSA) فى 1.3 % من المشاركين عام 2002، وزادت إلى 3.3 % بحلول عام 2012.

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وكشفت الدراسة أنه بين عامى 2002 و 2014، حدث 461 كسرا فى العمود الفقرى و 921 كسرا فى الفخذ، كما وجد أن النساء اللائى لديهن تاريخ من انقطاع النفس الانسدادى النومى لديهن خطر أعلى بمقدار الضعف للإصابة بكسر فى العمود الفقرى مقارنة بأولئك الذين ليس لديهم تاريخ انقطاع التنفس الإنسدادى أثثاء النوم (OSA) مع أقوى ارتباط لوحظ فى انقطاع التنفس الانسدادى أثثاء النوم المرتبط (OSA) بالنعاس أثناء النهار.

ومع ذلك، كشفت الدراسة أيضا أنه لم يلاحظ أى ارتباط بين تاريخ انقطاع التنفس الانسدادى أثثاء النوم المرتبط (OSA) وخطر الإصابة بكسر الفخذ.

وقال الدكتور تيانى هوانج، الأستاذ فى مستشفى النساء فى "بريجهام": "تقدم دراستنا أدلة مهمة على مستوى السكان على أن انقطاع النفس الانسدادى النومى قد يكون له تأثير سلبى على صحة العظام له صلة خاصة بتطور كسر العمود الفقرى".

وأشار "هوانج" إلى أنه "بالنظر إلى أننا استخدمنا التشخيصات السريرية المبلغ عنها ذاتيا لانقطاع التنفس أثناء النوم والكسور فى دراستنا، يمكن للدراسات المستقبلية أن تستخدم بيانات أكثر عمقا لزيادة فهم الآليات التى تربط توقف التنفس أثناء النوم بصحة العظام ومخاطر الكسور".