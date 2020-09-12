فيديو.. Poco X3 NFC أفضل هواتف 2020

وحسب روسيا اليوم، فالهاتف الجديد مزود بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش من نوع Gorilla Glass 5، إضافة إلى هيكل يحمى من الماء والغبار وفق معايير IP53 العالمية.
ويتميز هاتف Poco X3 NFC بشاشة من نوع LCD بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها تعادل (2400/1080) بيكسل، وأبعادها "20:0"، وترددها يساوي 120 هيرتزا.
وزود الهاتف بمعالج Snаpdragon 732G الحديث الثمانى النوى، المصنف من بين أفضل معالجات الهواتف حاليا، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائى 6 جيجابايت.
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