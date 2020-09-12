فيديو .. ملكة جمال روسية تطعن بائعة فى متجر : الشياطين بداخلى

ورصد فيديو، متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ملكة الجمال، البالغة من العمر 32 عامًا، خلال دخولها للمتجر، وبعدها انهالت على إحدى البائعات، وطعنتها بسكين أكثر من مرة.

وتدخل عمال المتجر لإنقاذ زميلتهم، إلى أن تم نقلها للعناية المركزة لتلقى العلاج اللازم، حسبما نقلت سبوتنك اليوم السبت.

وفى تصريحات لقناة NTV قالت والدة ناتاليا، إن مكلة الجمال السابقة تعانى من حالة نفسية صعبة، ودائمًا ما تردد: "أشعر أن بعض الشياطين بداخلى".