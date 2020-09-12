دراسة : الأطفال المولودون فى الخريف أكثر عرضة للإصابة بأمراض الحساسية

أكد الباحثون أن الفصل المناخى الذى يولد فيه الطفل يلعب دورا هاما فى فرص إصابته بالحساسية الغذائية، موضحين أن الأطفال الذين يولدون فى الخريف "ما بعد الرياح الموسمية أو موسم الخريف، الذى يستمر من أكتوبر إلى نوفمبر" هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الحساسية.





وتشير البيانات الحديثة إلى أن معدلات الحساسية الغذائية آخذة فى الارتفاع، حيث يعانى أكثر من 5 ملايين طفل، بواقع طفلين فى كل فصل دراسة بالحساسية الغذائية تجاه طعام واحد على الأقل، وذلك وفقا للدراسة التى نشرت فى مجلة الحساسية والمناعة السريرية فى الممارسة، اليوم السبت.

وبالنسبة للدراسة الحالية، عمل الفريق البحثى فى كلية الطب جامعة نيويورك، على اكتشاف السبب وراء هذه الزيادة، وقرر أن العديد من حالات الحساسية تبدأ على الأرجح بجلد جاف ومتشقق، مما يؤدى إلى تفاعل متسلسل لأمراض الحساسية المعروفة باسم مسيرة التأتبى، حيث يبدأ فى سن الطفولة بالإكزيما ويؤدى إلى الحساسية الغذائية والربو وحمى القش فى وقت لاحق فى مرحلة الطفولة.

وقالت الدكتورة جيسيكا هوى: "لقد نظرنا إلى كل طفل عولج فى عيادتنا، وأولئك الذين ولدوا فى الخريف كانوا أكثر عرضة لتجربة جميع الظروف المرتبطة بالمسيرة التأتبية"، مضيفة: "غالبا ما يعانى الأطفال المصابون بالإكزيما من مستويات عالية من البكتيريا الضارة التى تسمى العنقوديات الذهبية على جلدهم، مما يضعف قدرة الجلد على منع مسببات الحساسية ومسببات الأمراض".

وتابعت:"عندما تكون جزيئات الطعام قادرة على اختراق الجلد بدلا من هضمها، فإن الجسم يراها غريبة ويخلق أجساما مضادة ضدها، مما يتسبب فى إصابة الطفل بالحساسية".