إشارات مرور أرضية فى الصين لتنبيه مدمنى الهواتف أثناء عبور الطريق

وذكرت صحيفة الشعب اليومية الصينية، اليوم السبت، أن مدينة قوانجتشو عاصمة مقاطعة قوانجدونج جنوبى الصين لجأت مؤخرا إلى إشارات مرور أرضية تضىء باللونين الأحمر والأخضر فى معبر للمشاة فى حى تيانخه؛ لتذكير المشاة المدمنين على استعمال الهواتف المحمولة برؤوس منحنية بالانتباه إلى وقت عبور الطريق، وكذلك تذكير سائقى السيارات بالإبطاء لضمان سلامة المرور.

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