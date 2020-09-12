قمر صناعى صينى للاستشعار عن بعد يفشل فى الوصول لمداره المحدد

وذكر مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى شمال غربى الصين، فى بيان اليوم، أن القمر الصناعى تم إطلاقه بواسطة الصاروخ "كوايتشو-1 إيه"، وتم تحديد أداء غير طبيعى خلال طيران الصاروخ. وأضاف المركز أنه يجرى حاليا التحقيق للتعرف على أسباب فشل المهمة.

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