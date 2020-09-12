بريطانية عمرها 101 سنة تجمع المساعدات لخدمات الصحة بطريقة مبتكرة

وبحسب روسيا اليوم، فإن السيدة المتقاعدة 101 سنة، قررت القيام بـ 102 جولة فى المتنزه المحلى بمناسبة قرب عيد ميلادها الثانى بعد المئة.

وقررت جوان ريتش، السير على خطى المحارب البريطانى القديم توم مور، الذى شارك فى الحرب العالمية الثانية، وتمكن من جمع مبلغ 32 مليون جنيه إسترلينى خلال قيامه بـ 100 دورة فى فناء طوله 25 مترا قبل بلوغه 100 سنة.

وقد حققت المتقاعدة إلى الآن 100 دورة فى متنزه ألينبى بمدينة فيلكستو، وطول كل دورة 560 مترا تقطعها المرأة بمساعدة عجلة أو على كرسى متحرك، وسوف تقوم بآخر دورة يوم الجمعة 11 سبتمبر الذى يوافق يوم ميلادها.

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وقد أنشأت ابنة المتقاعدة صفحة على منصة JustGiving، حيث يمكن لجميع الراغبين بدعم مبادرة جوان، وقد تجاوزت الأموال التى تبرع بها أكثر من ألف شخص، الهدف المحدد لهذه الفعالية.

وتقول جوان، "الشيء الوحيد الذى أتمكن من عمله للمساعدة، هو المشى مثل المحارب توم، وآمل أن يفيد ذلك بشيء ما".