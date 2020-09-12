وبحسب روسيا اليوم، فإن السيدة المتقاعدة 101 سنة، قررت القيام بـ 102 جولة فى المتنزه المحلى بمناسبة قرب عيد ميلادها الثانى بعد المئة.
وقررت جوان ريتش، السير على خطى المحارب البريطانى القديم توم مور، الذى شارك فى الحرب العالمية الثانية، وتمكن من جمع مبلغ 32 مليون جنيه إسترلينى خلال قيامه بـ 100 دورة فى فناء طوله 25 مترا قبل بلوغه 100 سنة.
وقد حققت المتقاعدة إلى الآن 100 دورة فى متنزه ألينبى بمدينة فيلكستو، وطول كل دورة 560 مترا تقطعها المرأة بمساعدة عجلة أو على كرسى متحرك، وسوف تقوم بآخر دورة يوم الجمعة 11 سبتمبر الذى يوافق يوم ميلادها.
وقد أنشأت ابنة المتقاعدة صفحة على منصة JustGiving، حيث يمكن لجميع الراغبين بدعم مبادرة جوان، وقد تجاوزت الأموال التى تبرع بها أكثر من ألف شخص، الهدف المحدد لهذه الفعالية.
وتقول جوان، "الشيء الوحيد الذى أتمكن من عمله للمساعدة، هو المشى مثل المحارب توم، وآمل أن يفيد ذلك بشيء ما".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بريطانية عمرها 101 سنة تجمع المساعدات لخدمات الصحة بطريقة مبتكرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.