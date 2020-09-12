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أطعمة تزيد مستويات فيتامين د فى الجسم

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أحمد جاد 2020-09-12 19:30 0 تبليغ

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وبحسب روسيا اليوم، أوضح روب هوبسون، مستشار التغذية بشركة Flora، لمعرفة كيفية الحصول على ما يكفى من فيتامين د.

ويقترح هوبسون الحصول على فيتامين (د) من خلال نظامك الغذائى عن طريق :

- البيض

ينصح هوبسون أن تبدأ يومك بالبيض، وقال : "صفار البيض مصدر كبير لفيتامين د، لذا ابدأ يومك بالبيض على الإفطار، والدجاج الذى يحصل على ضوء الشمس ينتج فيتامين د فى بيضه، أكثر من الأنواع التى تبقى فى الداخل، لذا تأكد من اختيار الأصناف جيدا".

- السمك

تعتبر الأسماك الزيتية طريقة رائعة أخرى للحصول على فيتامين د.

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فأوضح هوبسون أن المأكولات البحرية، وخاصة الأسماك الزيتية مثل السلمون المعلب أو الطازج، من أغنى مصادر الغذاء الطبيعى بفيتامين د.

- الفطر

قال هوبسون : "بالنسبة للنباتيين على وجه الخصوص، يعتبر الفطر من بين المصادر النباتية الوحيدة تماما لفيتامين د، وعندما ينمو تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية، فإنه يصنع فيتامين د الخاص به مثل البشر".

 

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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