8 نصائح غذائية يقدمها الناظر للحماية من الموجة الثانية لكورونا

وجه الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، عددًا من النصائح والعادات الغذائية السليمة التى تمد الجسم بجميع الفيتامينات والعناصر اللازمة لتقوية المناعة.





وذكر الناظر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم السبت، بوجود عادات غذائية تمدنا بجميع الفيتامينات والعناصر اللازمة لتقوية المناعة علينا اتباعها لتحمينا من التعرض لموجة ثانية من كورونا الشتاء المقبل، ومنها: 1- تناول معلقة صغيرة من عسل النحل صباحا وعلى مرضى السكر التأكد من ضبط مستواه. 2 - تناول معلقة صغيرة من زيت زيتون قبل وجبة الغذاء. 3- تناول طبق السلاطة الخضراء الذى يضم الجزر والفلفل الألوان والجرجير والسلق والخيار والطماطم وعليهم عصير ليمون. 4- تناول الأسماك مثل الماكريل والتونة والسردين والدراك والسلمون. Advertisements إنفوجراف : هانى الناظر .. بـ 8 خطوات ابعد عن كورونا تبعد عنك 5- تناول كوب عصير برتقال يوميا. 6- تناول كوب لبن حليب يوميا. 7- تناول معلقة بذور الكتان مع كوب زبادى مساء يوميا. 8- الإكثار من شرب المياه.

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