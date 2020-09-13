ملابس لفتيات أولى الجامعة تمنح الشعور بالراحة

ويجب أن تحتوى خزانة فتيات الجامعة على الأحذية الرياضية والملابس الجينز والبنطلونات الواسعة، وغيرها.

ويعد الجينز قطعة أساسية سواء بنطلون جينز أو جاكيت أو قميص لضمان الحصول على إطلالة عملية كاجوال مناسبة لأجواء الجامعة، وأيضًا من أجل الحصول على الحرية والراحة أثناء الحركة.

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ويمكن للمحجبات ارتداء الفساتين الكاجوال البسيطة التى تحتاج إلى حذاء رياضى، لضمان الحصول على مظهر مناسب للجامعة.

وكثير من الفتيات تفضل الحصول على إطلالة عصرية مليئة بالحيوية لذلك تلجأ إلى الاستعانة بالسالوبيت للحصول على مظهر عصرى والذى يمكن تنسيقه إما مع الحذاء الرياضى الأبيض أو الحذاء الكلاسيك المسطح.