استئناف التجارب على اللقاح البريطانى المضاد لكورونا

وقالت الشركة فى بيان اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إنه تم استئناف التجارب السريرية على لقاح استرازينيكا-اوكسفورد المضاد لفيروس كورونا بعد التثبت من هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية الحكومية بأنه سيكون آمنا.

من جهتها، قالت شركة استرازينيكا إنها لا تزال تأمل بأن يكون اللقاح متاحا بحلول نهاية العام الحالى أو فى أوائل العام المقبل.