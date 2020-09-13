صور .. فساتين الفرنسية كارلا برونى

ونشأت عارضة الأزياء برونى فى فرنسا منذ أن كانت فى السابعة من عمرها والتحقت بمدرسة داخلية فى سويسرا، كما سافرت إلى باريس لدراسة الفن والعمارة.

تركت الفرنسية المدرسة فى سن التاسعة عشر لتصبح عارضة أزياء، وفى التسعينات من القرن العشرين كانت من بين أغلى عشرين عارضة أزياء.

وفى 1997 تركت العمل فى عالم الموضة لتتجه إلى الغناء والتلحين.