الارشيف / لايف ستايل

صور .. فساتين الفرنسية كارلا برونى

0 نشر
إيرينى بهجت 2020-09-13 09:57 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

ونشأت عارضة الأزياء برونى فى فرنسا منذ أن كانت فى السابعة من عمرها والتحقت بمدرسة داخلية فى سويسرا، كما سافرت إلى باريس لدراسة الفن والعمارة.

 

كارلا برونى

 

تركت الفرنسية المدرسة فى سن التاسعة عشر لتصبح عارضة أزياء، وفى التسعينات من القرن العشرين كانت من بين أغلى عشرين عارضة أزياء.

وفى 1997 تركت العمل فى عالم الموضة لتتجه إلى الغناء والتلحين.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صور .. فساتين الفرنسية كارلا برونى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

قد تقرأ أيضا