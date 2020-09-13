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صور .. ليلة صاخبة فى بريطانيا قبل تطبيق قاعدة الـ 6 الجديدة

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حسام عماد 2020-09-13 10:58 0 تبليغ

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شهدت شوارع المملكة المتحدة، مساء أمس السبت، تجول أعداد كبيرة من الشباب، للاحتفال والتجمع مع أصدقائهم، قبل تطبيق قاعدة جديدة فرضتها السلطات البريطانية تسمى "قاعدة الست" لمواجهة تزايد أعداد الإصابات بفيروس المستجد.

ونشرت صحيفة "ديلى ميرور" البريطانية، صورا تظهر احتفالات شبابية وتجمعات ملفتة فى قلب العاصمة لندن، وبالشوارع والمطاعم والحانات، مؤكدة أن تطبيق قاعدة "الست" التى فرضتها الحكومة البريطانية يبدأ الإثنين المقبل على أقصى تقدير، والتى تقضى بعدما تواجد أكثر من 6 أشخاص فى أى مكان سواء بالداخل أو الخارج.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن لجوء السلطات إلى هذه القاعدة جاء بعد ملاحظة تزايد أعداد حالات الإصابة بالفيروس المستجد فى أرجاء المملكة المتحدة، ما يفتح الباب لتوقع فرض مناطق حجر مستقبلا، وفق ما أعلنه وزير الصحة البريطانى، مات هانكوك، فى وقت سابق.

ليلة صاخبة فى بريطانيا قبل تطبيق قاعدة 6 الجديدة

كان 

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ليلة صاخبة فى بريطانيا قبل تطبيق قاعدة 6 الجديدة

 

ليلة صاخبة فى بريطانيا قبل تطبيق قاعدة 6 الجديدة


وسجلت بريطانيا، أمس، نحو 3500 إصابة جديدة بكورونا ما يكشف تزايد أعداد الإصابة.

وحذرت الحكومة البريطانية المواطنين من إقامة حفلات الإجازات الأسبوعية التى كانت معتادة قبل الجائحة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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