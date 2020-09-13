صور : القاهرة ونيلها .. يا جمالها!

ويتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورا على حساباتهم التقطت فى أماكن مختلفة لكن تحتل مصر القديمة وشارع المعز ومنطقة الحسين مكانا خاصا فى قلوب محبى المدينة الساحرة. Advertisements ويزين نهر النيل منطقة وسط القاهرة التى يتجه إليها الجميع للتنزه والاستمتاع بالمناظر الخلابة للنيل واستنشاق الهواء العليل.

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