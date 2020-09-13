إنفوجراف .. نصائح للوقاية من الأمراض غير السارية

وتضمنت النصائح التوقف عن استهلاك الكحول، والامتناع عن التدخين، وتقليل استهلاك الملح والسكر واستبدالهم بالخل والتوابل والعسل، واستبدال الدهون المهدرجة بالزيوت النباتية، واستبدال الدقيق الأبيض بالعيش البلدى. يأتى ذلك فى إطار النصائح التى تقدمها الوزارة باستمرار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

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