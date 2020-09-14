هاشتاج اصحى مع يونس يتصدر تويتر .. والمغردون: يونس ملك الراديو

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، قائلين: "مود من أعظم لأعظم"، "عشان كدة يونس ملك الراديو"، "العظمة الحقيقية هو أحمد يونس حرفيا".

وقدمت حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090 للإعلامى أحمد يونس، باقة متنوعة من الأغانى، وبعض أخبار النشرة المرورية، وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وفقرة المهن التى اختفيت بمصر، وغيرها من الفقرات المشوقة لمتابعيه.

"صباحك ومطرحك" برنامج يذاع على الراديو 9090 بدءًا من الساعة 7 حتى 9 صباحًا، ويقدمه الإعلامى أحمد يونس.