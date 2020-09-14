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أمراض تصاحب الروماتيزم

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إيرينى بهجت 2020-09-14 09:33 0 تبليغ

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أكدت الجمعية الألمانية للروماتيزم أن مرض الروماتيزم غالبا ما يصاحبه أمراض أخرى، عضوية ونفسية مثل هشاشة العظام وأمراض الرئة وأمراض القلب والأوعية الدموية والاكتئاب.

وأضافت الجمعية أن هذه الأمراض المصاحبة لها تأثير على المسار المرضى للروماتيزم وعلاجه، لذا ينبغى النظر إليها بعين الاعتبار أثناء العلاج، وفقا لوكالة "د ب أ" الألمانية.

ومن المهم أيضا إجراء فحوصات وقائية بانتظام من أجل التشخيص المبكر لهذه الأمراض.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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