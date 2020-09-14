صور .. البنطلون الباجى يعود من جديد فى خريف 2020

أوضحت مجلة "Elle" أن السروال الجينز الباجى يعود بقوة هذا الخريف ليستحضر روح التسعينيات الجذابة. وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن موضة السروال الجينز الباجى يمتاز بقصة واسعة وفضفاضة ليمنح المرأة إحساسا بالراحة وإطلالة كاجوال متحررة. ولإطلالة أكثر تحررا يمكن تنسيق الجينز الباجى مع قميص بحجم XXL، وبالنسبة للأحذية فإنه يمكن تنسيق الجينز الباجى مع حذاء رياضى أو بوت الكاحل.

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