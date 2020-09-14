صور..ألوان تعشقها عارضة الأزياء الإيرانية هيلان عبدالله منها الأبيض والأسود

وتعود عارضة الأزاياء هيلان إلى أصولها لـ أكراد إيران وولدت فى مدينة أرومية فى إيران. ولم تكتف هيلان لوف بدورها فى مجال عروض الأزياء فقط، ولكنها شاركت فى عالم الغناء والرقص والتمثيل، كما تعمل معلمة رقص فلندية. وأظهرت صفحتها الشخصية على "إنستجرام" عشقها للملابس ذات اللون الأبيض أو الأسود أو التايجر.

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