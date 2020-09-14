زيادة أعداد الدلافين البيضاء فى هونج كونج والسبب كورونا

وأشارت ليندسى بورتر، عالمة البحار بجامعة سانت أندروز، إلى زيادة عدد الدلافين البيضاء الصينية والدلافين الوردية فى أجزاء من دلتا نهر بيرل، بسبب تأثير الضوضاء تحت الماء نتيجة مرور العبارات التى تربط بين هونج كونج ومكاو.

وأوضحت ليندسى بلوغ أعداد الدلافين هناك لنسبة تصل إلى 30% وذلك مع انتشار فيروس كورونا وفرض حظر التجول، وفقا لما جاء فى "رويترز".

وتحرص بورتر على وضع مكبرات الصوت تحت الماء فى قارب مطاطى مستعينة بطائرات مسيرة لمتابعة الدلافين.

يذكر أن الدلافين تتكيف بشكل سريع مع البيئة الهادئة، لذا فمن المرجح زيادة أعدادهم عند التخلص من الضغوط.