بعد مقلب طفلتهما .. القومى للطفولة يوضح عقوبة أحمد حسن وزينب

بعد تداول فيديو لـ اليوتيوبر أحمد حسن وزينب أثناء تنفيذ مقلب فى ابنتهما الصغيرة، أعلن صبرى عثمان، المنسق العام لخط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة عن تفاصيل التقدم ببلاغ ضدهم.





وتسبب المقلب فى إثارة حالة من الذعر والبكاء لدى الطفلة "إيلين" نتيجة لتغيير والدتها "زينب" لملامحها مستخدمة مكياج أسود وشعر مستعار.

وقال عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" الذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم عبر الفضائية المصرية، أن الوالدين أساءا التعامل مع الطفلة وانتهازها لأجل حصد عدد من نسب المشاهدة والإعجاب.

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وتم تلقى العديد من البلاغات ضد الوالدين بعد نشر الفيديو على السوشيال ميديا بسبب عدم تمكنهما من الحفاظ على سلامة الطفلة والتأثير بشكل سلبى عليها.

وأوضح عثمان أنه تم توجيه اتهام، أمس، من قبل المجلس القومى للطفولة والأمومة ضد الوالدين لمخالفتهما للدستور بسبب سوء معاملتهما للطفلة، نتيجة لحالة الفزع والهلع التى سيطرت عليها.

وأشار إلى أن استغلال الطفلة فى قانون العقوبات يعد "جريمة إتجار واستغلال تجارى"، وعقوبتها السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، ووفقا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر تصل العقوبة إلى السن المؤبد و500 ألف جنيه غرامة لأن الجريمة وقعت من الأب والأم على طفلتهم.