الصحة : 5 أعراض تجعلك فى حاجة للكشف عن الضغط

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان عبر "فيسبوك" عن التوقيت الذى يجب فيه زيارة العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة للكشف عن الضغط.





وذكرت الصحة بعض الأعراض، التى يجب عندها زيارة العيادات المتنقلة، بحسب الإنفوجراف التالى : وأكدت الصحة، أنه عند الشعور بخفقان غير منتظم فى القلب، والصداع، ونزف الدم من الأنف، وطنين الأذن يجب الكشف عن الضغط.

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