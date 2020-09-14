أخصائية تغذية : العصائر المعبأة تؤدى إلى إصابة الأطفال بالسكرى

وحسب سبوتنك، نصحت دوفال، أولياء الأمور، بمنع الأطفال من تناول تلك العصائر، مؤكدة أن كثرة تناولها قد يضر بأعضاء الجهاز الهضمى لديهم.
وتابعت: "أعتقد أنه ممنوع على الأطفال تناول العصائر المعلبة، لأنها ليست منتجًا طبيعيًا، ومن الأفضل بكثير إعطاؤهم الفاكهة".
وأوضحت دوفال أن الفاكهة تحتوى على الألياف، وهو ما يقلل من مستوى السكر الذى يتم الحصول عليه من المنتج، وبالتالى لا يضر بأعضاء الجهاز الهضمى غير المكتملة، وخاصة البنكرياس.
وشددت على أنه يمكن أن يكثر العبء على بنكرياس الأطفال المعاصرين بسبب وجود الكثير من الحلويات فى نظامهم الغذائى، وبالتالى فإن تناول العصائر المعبأة، وخاصة يوميا، يمكن أن يؤدى إلى الإصابة بمرض السكرى.
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