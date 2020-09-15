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صباحك ومطرحك.. الراديو 9090 هواها مصرى يتصدر تويتر

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إيرينى بهجت 2020-09-15 08:48 0 تبليغ

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وتفاعل المغردون مع هاشتاج "الراديو 9090 هواها مصرى"، معلقين: "أحمد يونس بيعمل عظمة"، "عامل مود رايق وعظيم يا جدع"، "أنت ويونس والعظمة".

وقدمت حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، مجموعة متنوعة من الأغانى المختلفة، والنشرة المرورية، ومعلومات عن الباندا، وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغير من الفقرات الجذابة التى ينتظرها المتابعون.

"صباحك ومطرحك" برنامج يذاع على الراديو 9090 بدءًا من الساعة 7 حتى 9 صباحًا، ويقدمه الإعلامى أحمد يونس.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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