صباحك ومطرحك.. الراديو 9090 هواها مصرى يتصدر تويتر

وتفاعل المغردون مع هاشتاج "الراديو 9090 هواها مصرى"، معلقين: "أحمد يونس بيعمل عظمة"، "عامل مود رايق وعظيم يا جدع"، "أنت ويونس والعظمة".

وقدمت حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، مجموعة متنوعة من الأغانى المختلفة، والنشرة المرورية، ومعلومات عن الباندا، وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغير من الفقرات الجذابة التى ينتظرها المتابعون.

"صباحك ومطرحك" برنامج يذاع على الراديو 9090 بدءًا من الساعة 7 حتى 9 صباحًا، ويقدمه الإعلامى أحمد يونس.