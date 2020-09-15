بعد اكتشاف غاز الفوسفين .. علماء يتوقعون احتمالية وجود حياة بـ كوكب الزهرة

وتوصل العلماء إلى وجود علامات للحياة الجديدة بالزهرة بعد اكتشاف غاز الفوسفين بالغلاف الجوى للكوكب، وفقا لما جاء فى وكالة "ريا نوفستى". واكتشف العلماء غاز الفوسفين من خلال استخدام تلسكوب جيمس كلارك ماكسويل فى هاواى ومصفوفة أتاكاما ذات الموجة الملليمترية الكبيرة فى تشيلى. ويعد الفوسفين غازًا عديم اللون شديد السمية، يتم إنتاجه من قبل الكائنات الحية الدقيقة التى لا تحتاج إلى أكسجين أو من عمليات طبيعية غير معروفة للعلماء.

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