صور.. تنسيق البنطلون الرياضى للمحجبات

ويساعد البنطلون الرياضى فى منح مرتديه المظهر الكاجوال البسيط والذى يتوافق مع الحجاب.

ويستعين به الكثير من الفتيات لكونه من القطع السهلة والمريحة بالإضافة إلى دوره فى الحصول على مظهر عصرى جذاب.

كما يمكن استخدام للحصول على إطلالة رسمية من خلال تنسيقه مع بليزر وحذاء كلاسيك ذو كعب عالى.

ويمكن أن تردد بعض الفتياء فى ارتداء البنطلون الرياضى الـ Sweatpants لأنه يمكن أن يحدد الجسم ولكن فى الحقيقة يمكنك الحصول على مظهر عصرى محتشم بتجربة ارتدائه مع الكارديجان الطويل الذى يمنح مرتديه مظهرًا جذابًا مناسبًا للحجاب.