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صور.. تنسيق البنطلون الرياضى للمحجبات

0 نشر
إيرينى بهجت 2020-09-15 09:54 0 تبليغ

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ويساعد البنطلون الرياضى فى منح مرتديه المظهر الكاجوال البسيط والذى يتوافق مع الحجاب.

ويستعين به الكثير من الفتيات لكونه من القطع السهلة والمريحة بالإضافة إلى دوره فى الحصول على مظهر عصرى جذاب.

كما يمكن استخدام للحصول على إطلالة رسمية من خلال تنسيقه مع بليزر وحذاء كلاسيك ذو كعب عالى.

ويمكن أن تردد بعض الفتياء فى ارتداء البنطلون الرياضى الـ Sweatpants لأنه يمكن أن يحدد الجسم ولكن فى الحقيقة يمكنك الحصول على مظهر عصرى محتشم بتجربة ارتدائه مع الكارديجان الطويل الذى يمنح مرتديه مظهرًا جذابًا مناسبًا للحجاب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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