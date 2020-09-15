أسباب حرقان العين

وأوضحت الرابطة أن الأسباب البسيطة لحرقان العين تتمثل فى دخول مادة فى العين مثل الشامبو أثناء الاستحمام أو الماء المحتوى على الكلور أثناء الاستحمام فى حمام السباحة أو إجهاد العين الناجم عن العمل لساعات طويلة أمام شاشة الحاسوب أو ارتداء العدسات اللاصقة.

أما الأسباب الخطيرة فتتمثل فى عدوى بكتيرية أو فيروسية، وذلك إذا كان الحرقان مصحوبا بإفرازات صفراء اللون.

وقد يرجع الحرقان إلى تعاطى أدوية تتسبب فى تراجع إفراز السائل الدمعى، ومن ثم جفاف العين والشعور بحرقان بها مثل الأدوية الخافضة لضغط الدم المرتفع والمسكنات، كما قد يشير إلى الإصابة بالتهاب ملتحمة العين أو التهاب القرنية.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يرجع الحرقان إلى الإصابة بأمراض أخرى مثل الروماتيزم والسكرى وأمراض الغدة الدرقية، حيث تتسبب هذه الأمراض فى اضطراب ترطيب العين.

وإذا لم يتلاشى الحرقان بعد مرور عدة أيام أو إذا كان الحرقان شديدا للغاية، فينبغى حينئذ استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقى الكامن وراء الحرقان وعلاجه فى الوقت المناسب.