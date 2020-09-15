بيجو تطرح سكوتر يعتمد على i-Connect

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السكوتر الجديد يتمتع بقمرة أنيقة مع شاشة TFT قياس 5 بوصة، كما أنه مزود بتقنيات اتصال حديثة من خلال الاعتماد على i-Connect.
ويتميز السكوتر من خلال المقدمة المعدلة مع مصابيح ليد كاملة، وتصميم أنيق على مصابيح الليد بالمؤخرة.
وتدمج المصابيح الأمامية والخلفية مصابيح تغيير الإشارة، كما حازت مكونات الكسوة على خطوط وقسمات أكثر شراسة ووضوحا، وهو ما يمنح السكوتر شخصية أكثر ديناميكية وحداثة.
وينبض بداخل السكوتر الجديد من بيجو محرك أحادى الأسطوانة بقوة 36 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكى CVT، يصل بالسكوتر إلى السرعة القصوى 135 كيلومتر لكل ساعة.
وأعلنت الشركة الفرنسية عن طرح الموديل الأساسى من السكوتر بسعر 9200 يورو تقريبا.
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