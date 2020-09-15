Campus .. خدمة جديدة يطرحها فيسبوك لـ طلبة الجامعات

وتعد خدمة "Campus" فى منصة للطلاب تم افتتاحها فى 30 جامعة أمريكية، حتى تتيح للطلاب الالتقاء عبر الإنترنت سواء للعمل أو الترفية.

وتعتبر تلك الخدمة شبكة اجتماعية داخل الشبكة، حسبما قالت صحيفة "Thestar" الماليزية، تهدف إلى جمع الطلبة وفقا لاهتماماتهم المشتركة سواء فى الدراسة أو أوقات الفراغ، ويتم من خلالها تنظيم مجموعات النقاش، ويتشابه فى أدواته مع فيسبوك.

وعلى الطلبة التى تريد التسجيل يجب تقديم عنوان البريد الجامعى، ويتم بعدها إعداد بروفايل يمكن الطلاب بالاستفادة من المساحة المخصصة لجامعتهم.

ويمكن للمستخدم أيضاً أن يتصفح الخدمة لإنشاء دليل للأصدقاء والزملاء فى المحاضرات، بالإضافة إلى السرية التى تتمتع بها الخدمة فإن المحتوى الذى تتم مشاركته لن يخرج من كامبوس إطلاقاً.