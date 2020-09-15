وذكرت وزارة الصحة المواطنين، أن إصابة الأفراد بفيروس كورونا تعد ضعيفة للغاية. وأوضحت أنه يفضل خلع الأحذية عند مدخل المنزل وخصوصا فى البيوت التى يحبو أو يلعب فيها الرضع والأطفال، لأن ذلك سيمنع التلامس مع أى قاذورات أو فضلات قد تلتصق بنعل الأحذية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الصحة: احتمالية الإصابة بـ كورونا من خلال الأحذية ضعيفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.