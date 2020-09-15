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أجمل صور لعارضة الأزياء الدنماركية جوزفين سكريفر

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إيرينى بهجت 2020-09-15 15:10 0 تبليغ

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وبدأت جوزفين مسيرتها كعارضة أزياء عام 2011 وهى فى الـ 18 عاما من عمرها، كما انضمت إلى ملائكة فيكتوريا سيكريت، وشاركت فى أكثر من 300 عرض أزياء.

كانت الانطلاقة الأولى لسكريفر في موسم خريف/شتاء سنة 2011 حيث افتتحت الموسم بعرض للمصممة الإيطالية ألبيرتا فريتى وأنهته بعرض لبرادا.

وتميزت سكريفر بإطلالتها الأنثوية الجذابة التى جعلت متابعيها عبر "إنستجرام" يتخطون حاجز الـ 6 مليون، وتتمتع بحرصها على ممارسة التمارين الرياضية وتمارين التأمل.

وشاركت منذ حينها فى أكثر من 300 عرض أزياء لمختلف دور الأزياء والمصممين العالميين ومنهم: شانيل، وأوسكار دى لا رينتا، ودولتشى أند جابانا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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