وأوضحت الشركة الأمريكية أن النظارات الشمسية الجديدة تتيح للمستخدم الاستماع إلى الموسيقى واستعمال المساعد الصوتى وإجراء المكالمات الهاتفية دون الحاجة إلى استعمال سماعة الرأس.
وأوضحت الشركة أن الموديلات الجديدة من النظارات الشمسية تحمل أسماء Tenor وSoprano وTempo، وتروج الشركة الأمريكية للنظارات الشمسية الجديدة من خلال قدرة عدسات البولى كربونات المستقطبة على فلترة 99% من الأشعة فوق البنفسجية، علاوة على تحسين جودة الصوت فى جميع الموديلات الثلاثة.
وتم تجهيز الموديلين Tenor وSoprano بخطاطيف رفيعة للأذن، وتمتد فترة تشغيل البطارية لمدة 5.5 ساعة فقط، بينما تمتد فترة تشغيل البطارية فى الموديل الرياضى Tempo حتى 8 ساعات ويمتاز بشدة صوت أعلى، وتتم إعادة شحن النظارة الشمسية الرياضية عن طريق منفذ USB-C.
وتهدف شركة بوز من خلال النظارات الشمسية الجديدة إلى تلبية متطلبات المستخدمين، الذين لا يرغبون في استعمال سماعات الرأس In-Ears، وذلك من خلال الاستماع إلى الموسيقى واستقبال المكالمات الهاتفية واستعمال تطبيقات المساعد الصوتى دون الحاجة إلى سماعات الرأس.
وتظل الأذن مفتوحة على الدوام، ولكن لا يمكن إلغاء الضوضاء بأى حال من الأحوال، ولذلك فإنها ليست مناسبة للاستعمال أثناء التنقل فى المواصلات العامة أو النطاقات التى يوجد بها الكثير من الأشخاص.
ويمكن التحكم فى النظارة الشمسية عن طريق الإطار الحساس للمس، حيث يمكن للمستخدم التحكم فى شدة الصوت من خلال حركة مسح على الذراع الأيمن للنظارة الشمسية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إطلاق نظارات شمسية جديدة بسماعات مدمجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.