إطلاق نظارات شمسية جديدة بسماعات مدمجة

وأوضحت الشركة الأمريكية أن النظارات الشمسية الجديدة تتيح للمستخدم الاستماع إلى الموسيقى واستعمال المساعد الصوتى وإجراء المكالمات الهاتفية دون الحاجة إلى استعمال سماعة الرأس.

وأوضحت الشركة أن الموديلات الجديدة من النظارات الشمسية تحمل أسماء Tenor وSoprano وTempo، وتروج الشركة الأمريكية للنظارات الشمسية الجديدة من خلال قدرة عدسات البولى كربونات المستقطبة على فلترة 99% من الأشعة فوق البنفسجية، علاوة على تحسين جودة الصوت فى جميع الموديلات الثلاثة.

وتم تجهيز الموديلين Tenor وSoprano بخطاطيف رفيعة للأذن، وتمتد فترة تشغيل البطارية لمدة 5.5 ساعة فقط، بينما تمتد فترة تشغيل البطارية فى الموديل الرياضى Tempo حتى 8 ساعات ويمتاز بشدة صوت أعلى، وتتم إعادة شحن النظارة الشمسية الرياضية عن طريق منفذ USB-C.

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وتهدف شركة بوز من خلال النظارات الشمسية الجديدة إلى تلبية متطلبات المستخدمين، الذين لا يرغبون في استعمال سماعات الرأس In-Ears، وذلك من خلال الاستماع إلى الموسيقى واستقبال المكالمات الهاتفية واستعمال تطبيقات المساعد الصوتى دون الحاجة إلى سماعات الرأس.

وتظل الأذن مفتوحة على الدوام، ولكن لا يمكن إلغاء الضوضاء بأى حال من الأحوال، ولذلك فإنها ليست مناسبة للاستعمال أثناء التنقل فى المواصلات العامة أو النطاقات التى يوجد بها الكثير من الأشخاص.

ويمكن التحكم فى النظارة الشمسية عن طريق الإطار الحساس للمس، حيث يمكن للمستخدم التحكم فى شدة الصوت من خلال حركة مسح على الذراع الأيمن للنظارة الشمسية.