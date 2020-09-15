إنفوجراف .. 5 عادات يومية تحميك من الإصابة بالسرطان

وفى الإنفوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" أبرز 5 عادات تحمى الإنسان الإصابة من السرطان أبرزها : الابتعاد عن التدخين والمدخنين، فاستنشاق الدخان يهدد أعضاء الجسم بالسرطان. كما أن تناول البروكلى يقلل فرص تحويل خلايا الجسم إلى أورام خبيثة لأنه يحتوى على مضادات أكسدة.

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