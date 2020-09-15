فيديوجراف .. إزاى تعمل هاشتاج وتركب التريند

يسعى بعض الأشخاص والجماعات المشبوهة دائما إلى اختلاق الأزمات والعمل على ترويجها ونشرها وتضخيمها، مستخدمة أدواتها الإعلامية وكتائبها الإلكترونية فى صناعة الفوضى، من خلال التريند.





وكشف الخبير التكنولوجى وليد حجاج، عن كيفية تشكيل التريند بمواقع التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى أنه يكون بعدة طرق.

ويوضح الفيديوجراف التالى أبرز الطرق لتشكيل التريند:

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ويبدأ من خلال إنشاء عدد من الصفحات من خلال برمجيات معينة، وتحميل برامج تسمح بنشر التغريدة الواحدة على جميع الصفحات.

ويبدأ الباحث عن التريند نشر التغريدات مثلا فى "تويتر"، عبر صفحات مسروقة بها عدد كبير من المتابعين، مع التركيز على نشر الهاشتاج فى كل وسائل التواصل مرة واحدة.

كما يعمل على استخدام كلمات الاستعطاف لتحقيق أكبر عدد من المشاركات، إضافة إلى اختيار الكلمات التى تعبر عن حاجة المواطن البسيط.