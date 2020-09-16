بسبب النباتات .. مشروع سكنى يتحول إلى مكان ملىء بالبعوض

وما لم يكن فى الحسبان أن النبات يجذب البعوض أيضًا كما يجذب البشر، وهو ما أحال المشروع إلى مكان مليء بـ البعوض، بعد أن بيعت كل الشقق البالغ عددها 826.

ولم تنتقل سوى بضع عائلات إلى مشروع "كيى سيتى فوريست جاردن" فى تشنجدو، إذ إن البعوض يملأ المكان، وفق الإعلام المحلى.

وشُيد هذا المشروع فى المدينة الواقعة فى جنوب غرب الصين سنة 2018، على أن توفر كل شرفة خاصة فيه فسحة لنمو النبات.

وفى غياب السكان، غطى النبات الأبراج الثمانية وغزاها البعوض.

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واكتسحت النباتات بعض الشرفات المهملة وتدلت الأغصان منها على امتداد الأبراج، حسب ما أظهرت مشاهد التقطت هذا الشهر.

لكن 10 أسر تقريبا انتقلت إلى المجمع غير آبهة بالبعوض، فأزالت الحدائق وفرشت الشقق، وفقا لصحيفة "جلوبال تايمز".