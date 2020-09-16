دراسة : نقص فيتامين B12 فى الجسم يسبب الأرق

ويعد فيتامين B12 ذا أهمية قصوى لوظائف الدماغ، فضلا عن أنه يدعم صحة القلب و الأوعية الدموية، وكذلك نشاط الحمض النووى.

وبحسب ما نشرته صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية، أجريت الدراسة من جانب معاهد الصحة الوطنية التابعة للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب.

وأشارت الدراسة إلى أن فيتامين B12 كان يعطى لاثنين من المرضى يعانيان لسنوات عديدة من اضطرابات إيقاع النوم والاستيقاظ المختلفة، وكانت إحدى المريضات فتاة عمياء تبلغ من العمر 15 عاما، وتعانى من إيقاع النوم والاستيقاظ الحر.

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وجرى إعطاء جرعة يومية 1.5 ملغ من B12، وبعد ذلك بوقت قصير تم الحفاظ على إيقاع النوم والاستيقاظ على مدار 24 ساعة أثناء تناول الدواء، وخلصت الدراسة إلى أن مكملات فيتامين B12 قد تساعد فى تحسين اضطرابات النوم.

وكانت العديد من الدراسات علمية قد أكدت أن فيتامين B12 يساهم فى تنظيم دورات النوم والاستيقاظ.