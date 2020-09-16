صباحك رايق مع يونس يحتل صدراة تويتر

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج معلقين: "يونس عامل مود عظمة"، "الحلقة حلوة أوى"، "أنت ويونس والمزيكا وبس".

وقدمت حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090 والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، مجموعة متنوعة من الأغانى، وأبرز الأخبار الواقعة على مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المتنوعة.

"صباحك ومطرحك" برنامج يذاع على الراديو 9090 بدءًا من الساعة 7 حتى 9 صباحًا، ويقدمه الإعلامى أحمد يونس.